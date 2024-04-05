Hava kirliliği sigara gibi kanser yapıyor

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, doğal ve beşeri faktörler sonucu havaya karışan partiküllerin solunum yolları aracılığıyla insan vücuduna girmesinin kanser riskini artırdığını, bu nedenle sigara içmeyen kişilerde akciğer kanseri görülebildiğini söyledi. İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir tarafından hazırlanan 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu'na göre, Bangladeş 79,9 birim PM2,5 yoğunluğu ile havası en kirli ülke, Fransız Polinezyası ise 3,2 birimle en temiz bölge oldu.