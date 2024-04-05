  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Hava kirliliği sigara gibi kanser yapıyor

Hava kirliliği sigara gibi kanser yapıyor

HABER MERKEZİ
Hava kirliliği sigara gibi kanser yapıyor
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, doğal ve beşeri faktörler sonucu havaya karışan partiküllerin solunum yolları aracılığıyla insan vücuduna girmesinin kanser riskini artırdığını, bu nedenle sigara içmeyen kişilerde akciğer kanseri görülebildiğini söyledi. İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir tarafından hazırlanan 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu'na göre, Bangladeş 79,9 birim PM2,5 yoğunluğu ile havası en kirli ülke, Fransız Polinezyası ise 3,2 birimle en temiz bölge oldu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA