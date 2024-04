Kentsel dönüşüm hızlanmalı yeni arsa üretilmeli

İnşaat sektöründe 2024 yılını değerlendiren Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, sektör genelinde konut arzının düştüğünü belirterek, İzmir'de kentsel dönüşüm projelerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Yüksek yapı maliyetlerinin yanı sıra; arsa fiyatlarının da çok yükseldiğini dile getiren Tanyer, yeni imarlı arsaların kullanıma açılmasının da sektör için gerekli olduğunu söyledi.

TANURLA PROJESİ BİTİYOR

Vatandaşlara sunulan kentsel dönüşüm ve konut kredilerinde faiz oranları ve vadelerde iyişleştirme ve indirimin şart olduğunu vurgulayan Münir Tanyer, "2023 ve 2024 yılında izlenen sıkı para politikalarıyla birlikte enflasyonun hedeflenen rakamlara inmesi için çalışmalar devam ediyor. Enflasyondaki düşüş, yapı maliyetlerinin de düşmesini sağlayacaktır. İzmir'de kentsel dönüşüm projelerinin artırılması ve yeni imarlı arsaların kullanıma açılması gerekli. Bunun için vatandaşlara sunulan kentsel dönüşüm kredileri de artırılmalı" dedi. Gayrimenkul sektörünün her şeye rağmen en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu belirten Münir Tanyer, Urla Bademler'de gerçekleştirdikleri TanUrla projesine tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi. Tanyer, "İnsanlar şu anda nakitte kalmak istiyor. Birikimlerini bankada değerlendirmeyi tercih ediyor. Oysa, gayrimenkul her zaman daha karlı ve güvenilir bir yatırımdır. Gelişmekte olan bölgelerdeki yatırımlar her zaman kazandırır. 30 yıldır temelden konut satıyoruz. Bütün projelerimiz yatırımcılarına kazandırdı. Mimar Nevzat Sayın imzasını taşıyan TanUrla, insanların yaşamaktan keyif alacağı, teknolojiyi yakalayan, modern ve çevreci özelliğe sahip. Üstelik Gölcük Gödence gibi bağcılığın giderek öne çıktığı önemli bir lokasyon üzerindeyiz. Örnek dairelerimizi de kısa süre içinde beğeniye sunacağız" diye konuştu.