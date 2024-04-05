“Menemen’e de ödüllü bir proje kazandıracağız”

Menemen Kazımpaşa Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi için hak sahipleriyle bir araya gelen Sirius Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, Menemen Belediyesi Konferans salonunda hem proje hem de firma hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

DAİRELER BÜYÜYECEK

Öncü, Sirius Yapı olarak bugüne kadar Çiğli'de 10 konut projesi, bin 700 adet daire, kamu ihaleleri, fabrika inşaatları ve spor kompleksleri olmak üzere birçok projeye hayat verdiklerini ifade etti. Özel sektörün İzmir'de gerçekleştirdiği en büyük kentsel dönüşüm projesi olan ve ödül alan Forum Göztepe'nin iştirakçileri arasında yer aldıklarını kaydeden Barış Öncü, konumu ve ulaşım olanaklarıyla dikkat çeken Kazımpaşa Mahallesindeki parselin dönüşmesinin deprem açısından da önem taşıdığının altını çizdi. Firma olarak insanların güvenliği ve konforunu ön plana alan bir yaklaşımla yıllardır çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Barış Öncü, "Gerekli tüm prosedürler ve imzalardan sonra konutları 36 ay sonra teslim edeceğiz. Hiçbir ücret almadan yapacağımız konutları 2+1 veya 3+1 farketmeksizin yüzde 10 büyüteceğiz ve ebeveyn banyosu ile giyinme odası da ekleyeceğiz. Bunların yanısıra sosyal alanlar, havuz, çocuk oyun alanı, mescid, akıllı ev sistemi ve her daireye bir otopark imkanı da sunacağız. Şu anda hak sahiplerinin yarıdan fazlası olumlu görüş verdi. İzmir'in en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Forum Göztepe'yle ödül aldık. Benzer bir ödülü Menemen'e de getirmek istiyoruz" diye konuştu.