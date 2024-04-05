Sağlık turizminin gözdesi İzmir

Sağlık turizminde İzmir, Kuşadası ve İstanbul'da toplam 5 farklı kurumla hizmet verdiklerini belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, sağlık turizminin ülkeye önemli katma değer sağladığını söyledi. 2023 yılında İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere; Avrupa ülkelerinden 20 bine yakın hastanın tedavisini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kalı, 2024 yılı sonuna dek yaklaşık 30 bin yabancı hastayı ağırlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

2024'TE KURUM SAYISI ARTACAK

GÖZDE Grubu olarak, İzmir'de Özel Sağlık Hastanesi, Gözde İzmir ve Gözde Kuşadası Hastaneleri ile birlikte 2023 yılında 20 bine yakın hastayla sağlık hizmeti ihracatı yaptıklarını kaydeden Op. Dr. Kenan Kalı, "Alsancak'ta hizmete açtığımız yeni markamız Gözde Dent ve yine grubumuza kattığımız İstanbul'daki yeni bir sağlık merkeziyle birlikte 2023 yılında sağlık turizmi konusunda hizmet verdiğimiz kurum sayısını 5'e çıkardık. İstanbul'da bulunan hastaneleri alıp rehabilite ederek sağlık grubu sistemimizin içine dahil ediyoruz. Şu anda İstanbul'da bir merkezle başladık; 2024 yılı içinde bu sayıyı artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN İDEAL KENT

İzmir ve Ege Bölgesi'nin sağlık turizmi için çok elverişli olduğuna dikkat çeken Kalı, "İzmir sağlık turizmi konusunda çok özel bir kent. Sağlık turizminde birinci konu ulaşılabilir olmaktır. İstanbul'a dünyanın her yerinden uçak var ama İzmir için henüz böyle bir imkan yok. Bana göre bu konuda birinci bölge İstanbul, ikinci bölge Antalya ve üçüncü bölge ise İzmir'dir. Türkiye'de sağlık turizmi yapan öncü firmalardanız, ancak lokasyon olarak üçüncü bölgede çalışıyoruz. Eğer sağlık turizmini layığıyla yapacaksak, ulaşılabilir olmak çok önemli. Bununla birlikte her geçen gün İzmir'e direkt uçuş sayısı artıyor. Bizim çabalarımız da İzmir'e gelen uçak sayısının artmasına katkı sağlıyor. Hastalar sağlık hizmeti almaya geldikçe İzmir'e direkt uçuşların sayısı daha da artacaktır" dedi.

30 BİN YABANCI HASTA HEDEFİ

Sağlık turizminde hizmet verecek insan kaynağı konusunda da yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Op. Dr. Kenan Kalı, "2022 yılında sağlık turizmindeki hasta sayımız 10 bin civarındaydı bu rakamı yeni yatırımlarla birlikte 2023 yılında yaklaşık iki katına çıkardık. Toplamda sağlık turizmi konusunda 2024 yılı sonuna kadar yeni merkezlerle hizmet ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. İhracat yapabilmek için önce bazı hammaddeleri ithal etmek gerekir. Ama hizmet sektöründe böyle bir durum söz konusu değil. Hizmet sektörünün karlılığı yüksek ve katma değer üreten bir niteliğe sahip. Bu nedenle sağlık turizmi ülkemiz için çok değerli bir alan. Sağlık turizmi konusunda önemli bir süreç içindeyiz. Hizmet alanımızı küresel anlamda geliştirmek istiyoruz. Yurt dışında irtibat ofisleri, klinikler ve sağlık tesisi ortaklıklarıyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Sağlık turizmi çok nitelikli ve uzun bir yol, biz de bu yolda her geçen gün yeni adımlar atıyoruz. Başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesiyle çalışıyoruz"