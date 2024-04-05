Savunma sanayisine derin teknoloji girişim programı

Teknopark İstanbul, kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla ASELSAN ortaklığında savunma teknolojilerine odaklanan girişimler için Deepdefence Hızlandırma Programı'nı başlattı. Deepdefence, Savunma teknolojileri alanında ya da savunma teknolojilerine uyarlanabilecek alanlarda çalışan girişimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi iş fikirlerinin prototip geliştirme, ticarileşme, büyüme ve globalleşme süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Türk Telekom ve ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler geliştirme vizyonu kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı.

KAMU HİBE PROGRAMI

ASELSAN'ın yeni geliştirdiği 2G-3G-4.5G baz istasyonu anteni, Türk Telekom ile birlikte aktif bir sahada kullanıyor. 40 yılı aşkın tecrübesi ile ASELSAN'ın ürettiği çoklu bant destekli olan ve 2G-3G-4.5G servisleri verebilen bu yeni nesil antenin test versiyonlarının kurulumu ülkemizin lider operatörü Türk Telekom şebekesinde yapılmıştı. İletişim teknolojilerindeki deneyimini girişim ekosistemine de taşımayı hedefleyen Aselsan, Türk Telekom'un Pilot hızlandırma pilot hızlandırma programı deneyimini kullanması bekleniyor. Program kapsamında girişimcilere çeşitli eğitimlerin yanı sıra, Aselsan'ın vereceği teknik mentorlüğü de kapsayan mentorluk desteği, ASELSAN'ın müşteri olabileceği durumlarda ilk müşteri olma ve ürün/ prototip doğrulama desteği, laboratuvar ve altyapı desteği, Cube Incubation kuluçka merkezi imkanlarına erişim, kamu hibe programları için danışmanlık, yatırım fonlarına erişim, pazarlama ve tanıtım desteği ile uluslararası hızlandırma programlarına erişim destekleri sağlanacak. Teknopark İstanbul Genel Müdürü M. Fatih Özsoy, "Küresel ölçekte tanınan bir merkez haline gelen Teknopark İstanbul'da, girişimcilerimizi destekleyerek ülkemizin savunma teknolojileri alanındaki gücünü artırmasına katkı sağlamak istiyoruz. ASELSAN gibi bu konuda öncü bir kurum ile girişimcilerimize bu alanda yepyeni ufuklar açacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.