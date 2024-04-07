BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sonrası, yol haritasını çizdi. Önümüzdeki döneme ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "İnanan insanlarız, 'Bunda da hayır var' diyeceğiz. Artık ekonomiye odaklanacağız. Mağduriyetleri giderecek çalışmalarımız olacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin yetkili kurulları ve kurmayları ile yaptığı toplantılarda 31 Mart seçimleriyle ilgili önemli tespitler yapıp AK Parti ve hükümetin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını çizdi. Neler yapacaklarını tek tek anlattı.

4 YILI DEĞERLENDİRECEĞİZ

31 Mart yerel seçimleri için, "Sonuçlar elbette ki hepimizi üzdü" diyen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Hayatta kaybetmek de var. Biz inanan insanlarız. 'Bunda da bir hayır vardır' diyeceğiz. Bundan sonraki süreçte kendimizi hesaba çekip eksiğimizi, fazlamızı tespit edeceğiz. Önümüzde, seçimlere kadar yeterli bir dönem var. Bu dönemi iyi değerlendirmemiz lazım. Bu süreci çok iyi yönetip, yine milletin gönlüne gireceğiz." Başkan Erdoğan, seçimlerde katılımın az olması ve sandıktan çıkan oylara ilişkin detaylı bir analiz yapılması talimatı verirken, "Sandığa küsen vatandaşlarımızı iyi analiz edeceğiz. Neden böyle bir tavır sergilediğini iyi anlayacak ve gerekenleri yapacağız" diye konuştu.

GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Türkiye'nin önünde seçimsiz 4 yıl olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, "Seçim analizi yaparken artık ekonomiye odaklanacağız. Bu konuda özellikle dar ve sabit gelirliler için mümkün olan adımları atacağız" mesajı verdi.

MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

Emekliler ve dar gelirli vatandaşlara yönelik de açıklamaları olan Başkan Erdoğan, "Mağduriyet oluştu. Bu mağduriyetleri giderecek çalışmalarımız olacak. Ekonomik program ve bütçe kapsamında gerekli adımlar zaman içinde atılacak" diye konuştu.

PAKİSTANLI MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı. Başkan Erdoğan'ın görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade ettiği, örnek ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini ortaya koyduğu belirtildi.