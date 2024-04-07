Ölüm kulübünde ‘ÇIKIŞ’ yokmuş

İSTANBUL Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. 29 kişiye mezar olan yangınla ilgili detaylı soruşturma yürütülürken bilir kişiler de devreye girdi. Bilirkişi raporundaki ayrıntılara göre yanıcı maddelerin iş yerinde depolandığı belirtildi. Öncesinde açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının da etrafa sıçrayarak yangını büyüttüğü tespit edildi. Çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin de çalışmadığı da raporda yer aldı.

KAPILAR KAPALI

Yazıda, şüphelilerin kusurlu oldukları, iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla yasanın yüklediği yükümlülükleri yerine getirmedikleri ve bu sebeple birden fazla kişinin ölümüne sebep oldukları belirtildi. Ön bilirkişi raporu ve olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış oldukları incelemelere göre kusurlu olduklarının tespit edildiği vurgulandı. Tadilat esnasında açık kaynak yapıldığı ve çapaklarının etrafa sıçradığı öğrenildi.