Şifa Almanya’dan onay bakanlıktan

Kemik iliğinin yeterli kan üretememesinden dolayı hastalığına Miyelodisplastik Sendrom (MDS) tanısı koyulan Sümmani Karakuş (51) yaklaşık 2 yıllık süreçte verilen 120 ünite kanla ayakta kaldı. Ancak aldığı yoğun miktardaki kan başka sağlık sorunlarına yol açtı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına kök hücre nakli yapabilmek için başvurduklarını belirten Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü, "Sağlık Bakanlığına yaptığımız endikasyon dışı kök hücre nakli onaylandı. Hastamıza kök hücre de Almanya'dan bulundu ve nakil gerçekleşti" dedi. Öte yandan yaşananlara karşın umudunu yitirmediğini belirten Sümmani Karakuş ise "Kendimi karamsarlığı hiç bırakmadım" dedi.