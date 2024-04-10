Başkan Erdoğan’dan bayram mesajı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı'nı kutlama mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BİZE DURMAK DİNLENMEK YOK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı nedeniyle bir videomesaj yayınladı. Erdoğan mesajında dünyaya çağrıda bulunarak Gazze'de soykırıma karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Erdoğan terör örgütü PKK'ya neden aldırmadıklarının da altını çizerken en hassas konunun ise hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele olduğunu belirtti. Kendilerine durmak ve dinlenmenin olmadığının vurgulayan Başkan Erdoğan "31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız." ifadelerini kullandı.