Mısırlı sanatçı Gazze için madalyasını iade etti

Mısırlı ressam Muhammed Able, 6 aydır Gazze'ye saldırılarında İsrail'e destek verdiği için 2022'de Almanya tarafından kendisine verilen Alman Goethe Madalyası'nı geri çevirdi. Almanya'nın Gazze savaşındaki pozisyonunu takip ettiğini ve buna çok üzüldüğünü belirten Able, "Almanya'daki gösteriler aldığı pozisyonu değiştirmesi için Alman hükümetinin vicdanını değiştirmeye yetmedi. Üstelik, Berlin, Gazze savaşında başından beri, İsrail'in yanında yer aldığını belirterek ikinci en büyük silah tedarikçisi oldu" ifadelerini kullandı. Able, "O zaman madalyayı iade etmeye karar verdim. En azından çelişkili tutumundan dolayı Alman hükümetini uyarmayı istedim. İnsanlığı katleden silahları İsrail'e verirken nereden kalkıp insanlıktan bahsedebiliyor" diye konuştu.