Sofraların keyfini sürerken sağlıklı beslenmek mümkün

Bayram denilince akla ilk gelen, tüm ailenin bir araya geldiği sevdiklerimizle buluşup başında saatlerce sohbet ettiği geniş sofralar. Peki Ramazan bayramında hem lezzetli sofraların keyfini sürüp hem de sağlıklı beslenmek mümkün mü? Sorunun cevabı Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Uşarer'den geldi. 12 - 13 saatlik açlık sürelerinden sonra, 9 günlük tatil ile birlikte bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Seda Uşarer, bayram dönemindeki uzun tatili sağlıklı beslenme düzeni oluşturmak için nasıl fırsata çevirebileceğimizi anlattı. Bayram döneminde hem lezzetli sofraların keyfini sürüp hem de sağlıklı beslenmenin mümkün olduğunu belirten Uşarer, rehavete kapılmadan, beslenme alışkanlıklarımızı çok fazla değiştirmeden, bolca hareket ederek ufak kaçamakların tolere edilebileceğini söyledi.

HAMUR İŞİNDEN KAÇININ

Diyetisten Seda Uşarer, güne mutlaka kahvaltı ile başlanması gerektiğinin altını çizerek, öğünlerde yenilebilecek yemekleri şöyle sıraladı: "Yumurta, peynir, taze sebzeler, zeytin ve 1-2 dilim esmer ekmek tüketebilirsiniz. Simit, poğaça, börek gibi hamur işlerinden uzak durulmalıdır. Öğün aralıkları 4-5 saat olacak şekilde planlama yapabilirsiniz. Erken kahvaltı yaptıysanız yaklaşık 4 saat sonra öğle yemeği olarak 1 tabak sebze yemeği ve 1 kase yoğurt yiyebilirsiniz. Ara öğünde 1 porsiyon meyve ya da ziyarete gittiğiniz yerde tercihen sütlü tatlı tüketebilirsiniz. Akşam yemeği en geç saat 19:00 - 19:30 olacak şekilde planlanmalıdır. Yemekte kuru baklagil ya da etli bir yemek ve yanına salata ya da zeytinyağlı sebze tercih etmeniz sağlıklı olacaktır."