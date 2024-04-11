Şehitlikte hüzünlü bayram

İzmir'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygulu anlar yaşadı. Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, çocuklarının mezarları başında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Mezarlara karanfil bırakan aileler, mezar taşlarını yıkadı.

MEZARLAR TEMİZLENDİ

Bazı şehit aileleri, kendi çocuklarının mezarları ile birlikte diğer şehit mezarlarının da bakımını yaptı. Hatay'ın Serinyol ilçesinde 2003 yılında şehit olan Jandarma Çavuş Mustafa Mutlu'nun babası Kasım Mutlu, bayramların sevinç kaynağı olduğunu, ancak şehit aileleri olarak bayramları hüzünlü geçirdiklerini söyledi. Her bayram çocuklarının mezarına geldiklerini belirten Mutlu, "Biz onlara geliyoruz. Çünkü onlar bizim elimize öpmeye gelmeyecekler. Biz de onların bayramını kutlamaya geldik. Mezarı temizleyip, sildik. Nasıl evimizde bayram temizliği yapıyorsak burada da onu hissettirmek istedik" şeklinde konuştu.