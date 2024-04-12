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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan mesajında "Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA
Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum."

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