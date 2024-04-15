Çocuklar Uzay Kampı’nda Mars’a uçacak

Uzay Kampı Türkiye, 17 Nisan'da gerçekleşecek özel bir törenle lansmanını yapacağı Aurora simülatörü ile çocuklara ve gençlere sunduğu uzay bilimleri ve teknolojileri eğitimlerinde yeni bir sayfa açıyor. İzmir'de kurulu ve dünyanın iki uzay kampından biri olan Uzay Kampı Türkiye'ye getirilen Aurora kapsülü sayesinde, 9-16 yaş grubundaki katılımcılar, NASA'nın 2030'larda gerçekleştirmeyi planladığı Mars görevlerinin simülasyonlarını deneyimleme imkânı bulacak.

GALAKTİK MACERA

Kampın programlarına eklediği Aurora simülatörüyle gerçekleşecek interaktif sanal uzay uçuşunda Mars ve Ay'a insanlı uzay uçuşları canlandırılacak. Teknolojik yeniliklere paralel olarak programa eklenen araç, katılımcılara teknik bilgi sunmakla kalmayıp, problem çözme, ekip çalışması ve zaman yönetimi gibi önemli beceriler de kazandıracak. Türkiye'de tek olma özelliğine sahip olan simülatör, 17 Nisan'daki lansman töreninin ardından 9-16 yaş aralığındaki gençlere yönelik sunulan Galaktik Yaz Kampı programlarına dahil edilecek.