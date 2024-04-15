Ege Denizi’nde av yasağı başladı

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Ege Denizi'nde av yasağının bugün başladığını ve 31 Ağustos'a kadar süreceğini belirtip, yasağı ihlal edenlere 8 bin TL'den 200 bin TL'ye varan idari para cezalarının uygulandığını söyledi. Su ürünleri üretimi bakımından önemli bir potansiyele sahip Ege Denizi'nde av yasakları bugün başladı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Ege Denizi birçok balık türünün avlandığı, yıllık 5 bin ton civarında avcılık yapılan bir bölge. İzmir, avcılık ekipmanlarıyla ilgili de güçlü bir il. 1700 civarında geleneksel avcılık yapan küçük teknemiz var. Yaklaşık 28 trol, 55 gırgır teknesiyle bu bölgede avcılık faaliyetleri devam ediyor" dedi.