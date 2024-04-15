Uçmak isteyen Çinlilerden Fethiye Babadağ’a akın

Dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezlerinden olan Fethiye Babadağ 9 günlük Bayram tatilinde de yöreye gelen turistlerin çekim merkezi oldu. Adrenalin tutkunlarının buluşma noktası olan Babadağ'dan 3 bin 664 uçuşun gerçekleştirildiği öğrenildi. Uçuşlara en çok Çinli turistlerin ilgi gösterdiği kaydedildi.

"HEDEFİMİZ 300 BİN UÇUŞ"

Yapılan uçuşların yıl başından 13 Nisan tarihine kadar 8 bin 537'si ikili, 5 bin 435'i tekli, toplam sayının 13 bin 972 olduğu açıklandı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası(FTSO) yönetim kurulu Başkanı ve FTSO Fethiye Güç Birliği Şirketi Başkanı Osman Çıralı, Babadağ'ın marka değerinin her geçen yıl arttığına dikkat çekerek, "Bu bayram tatilinde de adrenalin tutkunları Babadağ'ı tercih etti. FTSO olarak bölgeye teleferik yatırımı yaptırmanın ardından yamaç paraşütüne ilgi daha da arttı. Geçen yıl 233 bin 314 olan uçuş sayısının bu sene 250 bini geçmesini hata 300 bine yaklaşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.