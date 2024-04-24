Başkan Erdoğan ve Steinmeir ortak basın toplantısı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier ile Ortak Basın Toplantısı düzenliyor.

CANLI YAYIN

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

50 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi, dengeli biçimde 60 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz

Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyoruz

Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil, bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier'i Ankara'da resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Steinmeier'i bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Erdoğan, Steinmeier'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Steinmeier'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dışpolitika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.