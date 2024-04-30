‘Bizim bütün derdimiz insanımızı yaşatmaktır’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığı'nda DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuştu. Önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, "Bu tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bizleri bir araya getiren her iki bakanımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

AFETLERE HAZIRLIK

SEL ve taşkın risklerini azaltmada kritik bir adımın daha atıldığını belirten Başkan Erdoğan, "AFAD envanterinde bulunan 111 adet iş makinasının DSİ'nin kullanımına verilmesini kapsayan protokol her iki kurumumuzun etkinliğini artıracaktır. İlk etapta 31 iş makinasının devir teslimini gerçekleştiriyoruz. Bu iş makinalarının hizmete girmesiyle DSİ'deki ekskavatör sayısı 816'ya ulaşacak. Yerli ve milli üretim olan ekskavatörlerimiz özellikle riskli bölgelerimizde görev yapacak" dedi. Karadeniz'deki 13 ilde risk azaltma faaliyetlerine başlandığını ifade eden Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Böylelikle öncelikle senelerce yaşadığımız sel, taşkın ve heyelan afetlerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bugünkü imza töreniyle özellikle yağış mevsimi çalmadan kapımızı riski en yüksek yerlerden başlayarak devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Protokol sayesinde kullanıma sunulan yeni iş makinalarımızın da yardımıyla 2024'ü daha sorunsuz, inşallah can ve mal kaybı yaşamadan atlatacağımıza inanıyorum."

İstanbul'da çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğine de vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Bu acı olayın öncesinde Beşiktaş'taki yangında 29 emekçi kardeşimizi, Antalya'daki teleferik faciasında bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik. Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların bu iş cinayetlerinin hiçbirinde sesi soluğu çıkmadı. Hatta Antalya'daki teleferik faciasının sorumlularını ellerinden gelse neredeyse demokrasi kahramanı ilan edeceklerdi" dedi. Asrın felaketinde, maddi hasarın toplamı 104 milyar doları geçtiğini de söyleyen Başkan Erdoğan, "Aramızdan ayrılan 53 binden fazla kardeşimizin acısı yüreklerimizde hiç dinmeyecek. Rabbim afetlerde kaybettiğimiz tüm kardeşlerimize rahmet ve merhamet eylesin diyorum" dedi.

BATI BUNU YAPAMIYOR

BAŞKAN Erdoğan şöyle konuştu: "Asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliği ile geliyoruz ve geleceğiz. 80 bine yakın konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 10-15 bin konutun teslimatını yaparak yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bugün vatandaşlarımız AFAD'ı, UMKE'si, Kızılay'ı, polisi, jandarması, sosyal yardım uzmanıyla sıkıntılı günlerinde devletini yanında buluyor. DSİ ile orman yangını, sel ve taşkınlarla mücadelede vazgeçilmek roller üstleniyor. Örnek gösterilen Batılı ülkelerin aylarca yapamadığı işleri bizim kurumlarımız hamdolsun günler içinde tamamlamakta."

"ÜLKE MESELESİNİN PARTİSİ OLMAZ"

Türkiye'miz için kentsel dönüşüm çalışmaları zorunluluktur" diyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Afetlere hazırlık siyaset üstü bir konudur. Bizim bütün derdimiz insanımızı yaşatmaktır. Bizim amacımız vatandaşımıza müreffeh bir gelecek sunmak. Daha fazla yıkım ve gözyaşı görmek istemiyoruz."

BAŞKAN ERDOĞAN, BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

BAŞKAN Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Bahçeli ile Ramazan Bayramı dolayısıyla bir telefon görüşmesi yapmıştı. Telefon görüşmesinin ardından gerçekleşen bu görüşme 31 Mart'taki yerel seçimin ardından yapılan ilk yüz yüze görüşme oldu. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası Bahçeli, Başkan Erdoğan'a konutunun kapısına kadar eşlik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL'İ 2 MAYIS'TA KABUL EDECEK

BAŞKAN Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyon sonrası, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmişti. Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorular üzerine Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" açıklamasını yapmıştı. Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak