12 ilde DEAŞ operasyonu! 41 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerikaya, 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-34' operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

1️⃣2️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-34" operasyonlarında 4️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası… pic.twitter.com/U8gIK69nGB May 1, 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Bozdoğan-34' operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'de 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1, Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 şüpheli yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve TL'ye el konulduğuna değinirken, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kulandı.