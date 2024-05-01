‘İhaneti tebrik etmek defterimizde yazmaz’

MHP Gelen Başkan Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tarihi mahiyetli görev ve sorumluluklarının çok fazla olduğunu, boşa geçecek zaman bulunmadığını belirtti. Bahçeli, 7 Ekim 2023'ten buyana 35 bine yakın Filistinlinin terör devleti İsrail'in saldırılarıyla hayattan koparıldığını, Gazze Şeridi'nde korkunç bir trajedi yaşandığını anımsattı ve şöyle konuştu: "Netenyahu Lahey'de yargılanacaktır. Lekeli ismi tarihe soykırımcı olarak geçecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve bakanlarımızın emeklerini yok saymak nankörlüktür." İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, ABD'li bir kanala yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Bahçeli, şunları kaydetti: "PKK'ya terör örgütü diyemeyen İstanbul Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü yaftası vurmasının akılla bağdaşır bir yanı olmadığını sadece biz mi düşünüyoruz. Türkiye'ye ziyaret düzenleyip alelacele belediye başkanıyla görüşen Almanya Cumhurbaşkanı'nın da Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermesi dileğimizdir."

BAKANIMIZIN ARKASINDAYIZ

MHP lideri, kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan her insanın, kendilerinin özbeöz kardeşi, milletin de asli unsuru olduğunu vurgulayan Bahçeli, Türkiye'nin bir Kürt sorunu olmadığını, bölücülük ve terör sorunu olduğunu belirtti. Türkiye'de yerel halk değil, Türk milletinin bulunduğunu vurgulayan Bahçeli, "23 Nisan mesajımın adresi de DEM'ciler, 'demlenmiş' ve yerel halk tabirini referans almış CHP'li bazı belediye başkanlarıdır. Kimse çalı dibi yoklamasın. Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız" dedi. Bahçeli, İYİ Parti kurultayına yönelik şunları kaydetti: "Bir siyasi partide olağanüstü kongre yapılmış, yönetim değişikliği söz konusu olmuştur. MHP, 'Herkes tebrik etti, siz niye tebrik etmiyorsunuz?' suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor. Neden tebrik etmediğimi açıkça söylüyorum; ihaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz."