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Haberler Gündem ‘Mahzen-35’ operasyonunda 6 örgüt çökertildi: 46 gözaltı

‘Mahzen-35’ operasyonunda 6 örgüt çökertildi: 46 gözaltı

HABER MERKEZİ
‘Mahzen-35’ operasyonunda 6 örgüt çökertildi: 46 gözaltı
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Antalya, Balıkesir, Gaziantep, Konya, Mersin ve Uşak'ta 'Mahzen-35' operasyonları düzenlendiğini belirterek, "6 ilde düzenlenen 'Mahzen- 35' operasyonlarında, Antalya'da Engin Tatar, Balıkesir'de Mehmet Canbaz, Gaziantep'te Eyyüp Doğruer, Konya'da Recep Örnek, Mersin'de Okday Gün ve Uşak'ta Erkan Saltık'ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli yakalandı" dedi.
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