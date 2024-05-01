‘Mahzen-35’ operasyonunda 6 örgüt çökertildi: 46 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Antalya, Balıkesir, Gaziantep, Konya, Mersin ve Uşak'ta 'Mahzen-35' operasyonları düzenlendiğini belirterek, "6 ilde düzenlenen 'Mahzen- 35' operasyonlarında, Antalya'da Engin Tatar, Balıkesir'de Mehmet Canbaz, Gaziantep'te Eyyüp Doğruer, Konya'da Recep Örnek, Mersin'de Okday Gün ve Uşak'ta Erkan Saltık'ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli yakalandı" dedi.