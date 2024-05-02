  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan Özel'i kabul etti: Kritik zirvede gündem 'yeni anayasa'

Başkan Erdoğan Özel'i kabul etti: Kritik zirvede gündem 'yeni anayasa'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ediyor. Kritik görüşmede ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmalarının olması bekleniyor.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan Özel’i kabul etti: Kritik zirvede gündem ’yeni anayasa’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Zirvenin ana gündemini Yeni 'Anayasa' ve terörle mücadele oluşturacak.

Özel ile birlikte gelen heyete karşılık görüşmede AK Parti'den o isimlerin karşılığı isimler katılıyor.

Erdoğan ve Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda sürpriz şekilde bir araya geldi, kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaşmıştı.

Görüşme yeri olarak AK Parti Genel Merkezi belirlendi, böylece iki parti arasında görüşme mesajı verilmiş olacak.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA