Başkan Erdoğan Özel’i kabul etti: Kritik zirvede gündem ’yeni anayasa’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Zirvenin ana gündemini Yeni 'Anayasa' ve terörle mücadele oluşturacak.

Özel ile birlikte gelen heyete karşılık görüşmede AK Parti'den o isimlerin karşılığı isimler katılıyor.

Erdoğan ve Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda sürpriz şekilde bir araya geldi, kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaşmıştı.

Görüşme yeri olarak AK Parti Genel Merkezi belirlendi, böylece iki parti arasında görüşme mesajı verilmiş olacak.