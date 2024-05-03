Kurtulmuş’un yeni Anayasa için görüşmeleri sürüyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni ve sivil anayasa görüşmelerine devam ediyor. Kurtulmuş dün, DEM Parti Grubunu ve Saadet Partisi Grubu'nu ziyaret etti. İlk görüşmesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa turu çerçevesinde dün de ilk olarak DEM Parti Grubunu ziyaret ederek DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

FİKİRLER ALINDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa çalışmaları çerçevesinde Saadet Partisi Meclis Grubu'nu da ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaretinde Saadet Partisi Grubu Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri İsa Mesih Şahin ve Bülent Kaya, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ile görüştü. Kurtulmuş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada anayasa konusunda Saadet Partisi Grubu'nun fikirlerini aldıklarını söyleyerek, görüşmenin olumlu Par- geçtiğini ifade etti.