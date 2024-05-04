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Saldırı hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi.. MSB, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekat bölgesine operasyon hazırlığında bulunan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ
Saldırı hazırlığındaki 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

MSB, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!" ifadelerine yer verdi.

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