Saldırı hazırlığındaki 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

MSB, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!" ifadelerine yer verdi.