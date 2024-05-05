Kamuda tasarruf tedbirleri başladı

KAMUDA tasarruf tedbirlerini hayata geçiriliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında tasarruf önlemleri kapsamında, personel servisi giderlerinin artması nedeniyle bu hizmetin kaldırılmasına karar verildi. Servislerin kaldırılması ve toplu taşıma kartlarının sağlanmasıyla maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını duyurdu.

SAYI AZALTILDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır" ifadelerine yer verildi.