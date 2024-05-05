Sorgulayan yeni bir nesil geliyor

Hızlı bir değişim içindeyiz.

Teknoloji, evler, hayatlar, kültürler, ekonomi hatta bilgi bile değişebiliyor. Çok şey değişse de değişmeyecek, korumamız gereken insani özelliklerimiz, değerlerimiz de var elbette. Çünkü özümüz hep aynı.

Derdimiz kemale erebilmek, insan olabilmek.

İnsan çok yönlü bir varlık özetle.

Sadece akademik yönden gelişmeye çalışmak tek kanadıyla uçmaya çalışan kuşun çabasından farksız olacak hiç kuşkusuz.

Minik kuşlarımızın, evlatlarımızın özgürce uçabileceği, dünyayı ama daha da önemlisi içinde evrenleri barındıran kendilerini keşfedebilecekleri yeni müfredatta neler olduğunu anlatmaya dün başladık, bugün devam edelim...

DEĞİŞİM RÜZGARI

Tüm dünyadaki değişim rüzgarı eğitimin de farklılaşmasını gerekli kılmakta.

Bahsettiğimiz değerlerin ise doğal yollarla kazandırılması amaçlanmakta. Bu hedef doğrultusunda, öğretim programları soyut ve zihinsel süreçleri öğrencinin anlayacağı şekilde somutlaştırmayı planlıyor.

Öğrencilere zengin bir öğrenme ortamı sağlanması için yeni müfredatta, 1- Öğrencilerin daha önceki öğrenmeleri dikkate alınarak ön kabuller oluşturulacak, 2- Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve eğilimlerini belirlemek için ön değerlendirme süreci oluşturulacak, 3- Öğrencilerin önceki bilgi ve becerileri ile yeni kazanacakları arasında köprü kurulacak, 4- Öğrenci merkezli bir anlayışla öğretme ve öğrenme uygulamaları yapılandırılacak, 5- Her öğrencinin yetenek ve ilgi profilleri çıkartılacak, kapsayıcı eğitim anlayışı ile farklılaştırma uygulamaları yapılacak.

ÇELİŞKİLERİ GİDEREBİLECEKLER

Öğrencinin bu özellikleri kazanması bütün derslerin öğretim programları uygulanırken olacak. Her derste akademik becerilerin yanı sıra bu değerleri kazandıracak etkinlikler olacak. Yani öğrencilere sadece bilgi aktarmak değil onların hayallerini geliştirecekleri bir ortam hedeflenmiş. Günümüzdeki bilgi kirliliği şimdiye kadar hiçbir dönemde olmamıştı. Yeni müfredatla çocuklar iki veya daha fazla durum arasındaki tutarsızlığı bulup, çelişkileri giderebilecekler. Böyle bir bilgi bombardımanı ve kirliliği içinde dönemimizin en gerekli becerilerinden biri bu olacak hiç kuşkusuz.

BECERİ KAZANABİLECEKLER

Bunun için iyi bir gözlemci olarak da yetişecek çocuklar okullarda. Yine sorgulayan, anlamlı sorular soran ve edindiği bilgileri değerlendiren bir nesil gelecek yani. Tüm bu beceriler beraberinde vizyonerliği de getirecek, öğrencilerin gözleme dayalı tahmin becerileri gelişecek, sağlıklı çıkarımlar yapacaklar.

Genelden özele veya tam tersi özelden genele akıl yürütüp çıkarımlarda bulunacaklar. Tabi ki, ürettiği düşünceleri savunabilme, mantıksal çerçevede sunabilme becerisi de hedefleniyor.

Ayrıca bu müfredatla, akıl ilkelerini ve akıl yürütme biçimlerini kullanabilecek, senteze ulaşabilecek tüm öğrenenler.

Tüm öğrenenler diyorum çünkü bu program, doğru yöntemle her çocuğun öğrenebileceğini ısrarla vurguluyor.

Milli Eğitim Bakanımız Sn. Yusuf Tekin'in açıkladığı gibi, bilgi edinme konusunda yeterince kaynağa sahip olan çocuklarımızın edindiği bilgiyi doğru okuma anlamında beceri kazanması bu modelin amaçlarından.

Günümüzde hızlı ve doğru karar alabilenler birkaç adım önde ilerliyor hiç kuşkusuz. Yeni modelde, üst düzey düşünme becerileri adı altında karar verme becerisi de ele alınmış. Önce amaç belirleyen öğrenci, konuyla ilgili bilgi arayıp toplayacak, olası seçenekler alternatifler oluşturacak, üzerinde mantıksal denetlemeler yapacak, seçimini belirleyecek ve bu kararı başka konulara da yansıtabilecek. Biz yetişkinlerin bile birçoğunun kendinde eksikliğini hissettiği konular değil mi bunlar?

ELEŞTİREL DÜŞÜNECEKLER

Türkiye Yüzyılı Maarif modelini okudukça böylesine heyecanlanmamız belki de bir çok yetişkinde bile göremediğimiz yetkinliği çocuklarımızın kazanacak olmasından. Diğer yandan, kararları doğrultusunda ilerleyen öğrencinin problem çözme ve eleştirel düşünme becerisi de geliştirilecek. Somut örnek vermek gerekirse, 'Lise Matematik' için beş ana alan becerisi belirlenmiş:

1- Matematiksel muhakeme: Mantıklı düşünme ve matematiksel argümanları değerlendirme yeteneği, 2- Matematiksel problem çözme yeteneği: Burada gerçek hayatta karşılaşılan problemleri matematiksel yöntemle çözmek hedeflenmiş, 3- Matematiksel temsil: Kavramları sembol, grafik vb ile ifade edebilme, 4- Veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme: Veri analizi yapabilme ve mantıklı kararlar alabilme yeteneği, 5- Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma: Matematiksel yazılımları etkin biçimde kullanabilme yeteneği.

Bu örnekten de görüyoruz ki, müfredat çağın ihtiyaçlarına karşılık verecek özellikte. Çağa uyan değil, çağı şekillendiren bireyler edindikleri bu beceriler ile önce ülkemize, sonra da dünyaya faydalı olacak. Öğrencinin aktif olduğu ortamlar ile, bireysel farklılıkları merkeze alarak, eğilimleri tetikleyerek, tüm programları birbiri ile ilişkili hale getiren okur yazarlık becerilerine de bu modelde ayrı önem verilmiş.

BÜTÜNCÜL EĞİTİMİ ESAS ALIYOR

TÜRKİYE Yüzyılı Maarif Modelini cazip hale getiren bir diğer faktör, içeriğinde yer alan öğelerin, ayrı ayrı düşünülmemiş olması. Aksine hepsi birbiriyle ilişkili bütünün parçası olarak görülmüş. Zihinsel becerilerin fiziksel becerilerle ile bağlantılı olduğu gerçeğinden hareketle, fiziksel becerilerin tüm programa yayılmasını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmış mesela. Bireyin sosyal, duygusal, zihinsel, fiziksel, ahlaki açıdan çok yönlü gelişimi için Bütüncül eğitimi esas alan Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli genişletilmiş ve derinleştirilmiş bir öğretme ve öğrenme sürecini esas almış. Özetle, Türkiye eğitim sistemi, Türkiye yüzyılı maarif modeli ile yeni bir döneme hazırlanıyor.

YETKİN VE ERDEMLİ ÖĞRENCİ PROFİLİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde eğitim, hayat boyu herkesin erişimine teminat veriyor.

Eğitimde dezavantajlı hiç kimse olmamasını amaçlıyor. Yetkin ve erdemli insan olarak tanımlanan öğrenci profili, geleceği şekillendirecek. Bu profilde neler var?

- İRADELİ ÖĞRENCİ: Kararlı, iddialı, tutarlı, ilkeli, kendine güvenen, öfkesini kontrol eden,

- SORGULAYICI ÖĞRENCİ: Meraklı, eleştirel düşünen, araştırmacı, esnek, işbirliği yapabilen, problem çözen,

- ÜRETKEN ÖĞRENCİ: Hayal ve hedefleri olan, çalışkan, öğrenmeye istekli, azimli ve sabırlı, iletişime ve dayanışmaya açık, yaratıcı,

- BİLGE ÖĞRENCİ: Sanat ve kültüre duyarlı, bağımsız düşünen, belagat sahibi, bilgilerini paylaşan, ilme ulaşan,

- CESARETLİ ÖĞRENCİ: Yiğit ve mert, risk alan, insiyatif alan, destekleyici, girişimci,

- MERHAMETLİ ÖĞRENCİ: Şefkatli, affedici, iyiliksever, yardımsever, paylaşımcı, sevecen,

- VATANSEVER ÖĞRENCİ: Bayrağını seven, Türkçeye sahip çıkan,vatanını milletini seven ve savunan, gelişmiş bir devlet bilincine sahip olan, ülke çıkarlarını üstün tutan, Vatandaşlık hak ve sorumluluklarını bilen, milli ve manevi değerlere bağlı,

- ESTETİK ZEVKLERİ GELİŞMİŞ ÖĞRENCİ: Güzelliğe duyarlı, olgun, seçici, zarif, ölçülü sanatsal yeteneklerini bilen ve kullanan,

- AHLAKLI ÖĞRENCİ: Adil ,başkalarının haklarına saygı duyan, tabiata ve toplumsal sorunlara duyarlı, güvenilir, saygılı, doğru, dürüst,

- SAĞLIKLI ÖĞRENCİ: Dengeli beslenen, düzenli uyuyan ve dinlenen, düzenli spor ve egzersiz yapan, bağımlılıktan kaçınan ve mücadele eden, manevi sağlığını koruyan.

"50 BİNE YAKIN GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ"

"TÜRKİYE Yüzyılı Maarif Modeli" kamuoyu ile paylaştıktan sonra, müfredatın 1 milyon 500 bine yakın kez indirildiğini ve 50 bine yakın görüş geldiğini belirten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelken, Yeni Asır'a konuştu. Bakan Yardımcısı Yelken, "Bir kısmı ayrıntılı rapor, bir kısmı kısa düşünce, görüş ve öneri olmak üzere toplam 50 bine yakın ayrı ayrı görüş bildirildi.

Görüş bildiren, tüm vatandaşlarımıza ve eğitim camiasının birer fertlarine teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu katkılara, tüm bu yapıcı sürece açığız. Bu görüşlerden yararlandığımız olanlar da var, üzerinde çalışılıcak olan görüşler de var. Hepsinden tek tek noktasından virgülene kadar yaralanıyoruz" dedi.

'BÜTÜNCÜL EĞİTİM YAKLAŞIMI'

"21. yüzyıl becerileri üzerinde en çok durduğumuz bölüm" diyen Yelken, "Yeni öğretim programlarının mevcut programlardan farklılaşan pek çok yönü bulunuyor. Yeni müfredat, özgün bir eğitim felsefesi içeriyor. Yeni model ile milli bilince sahip, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş, beden, zihin, kalp ve ruh bütünlüğüne sahip bilge nesiller hedefleniyor.

Yeni müfredatta, öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören 'bütüncül eğitim yaklaşımı' modeli benimsendi" dedi.