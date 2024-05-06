Özel, Kılıçdaroğlu’nu konuşarak yumuşattı

BÜLENT ERANDAÇ

Yerel seçimlerin üzerinden uzunca bir süre geçti. İstanbul'da Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazanan Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar bir araya gelmedi. Ziyaretler olmadı. Seçim öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun telefonla aramalarına karşılık vermemişti. Bu durumun gizemi hala ortada duruyor. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu, bir türlü yüzyüze görüşmezken, Özgür Özel akıllıca siyasi hamlelerini sürdürüyor. Özel, Genel Başkan seçildiğinden beri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sık sık ya açık ya da kapalı şekilde ziyaret etmeye devam ediyor. Telefonla da çok kez görüştükleri biliniyor.

NAZİKCE SERZENİŞTE BULUNDU

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu AHLATLIBEL'de yemeğe götürdü. Görüşme 2.5 saat sürdü. (Not: Fena değil. Kısa olsa idi çok dedikodu olurdu.) 3 Mayıs randevusu öncesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yürütülen müzakerelere tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na, Özgür Özel'in çok nazik davranarak, serzenişte bulunduğu belirtildi. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na, "Siyasette yumuşamaya yardımcı olun. Müzakere çalışmalarıma lütfen karşı çıkmayın. Müzakere edişim mücadeleyi bıraktım manasına gelmesin" mesajı verdiği siyasi kulislerde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun da cevap olarak, "Görüşmelerine, müzakere pratiğine karşı değilim. Benim korkum, müzakere ederken, teslim olman" dediği ve örnekler vererek, bazı uyarılarda bulunduğu kulaklara fısıldandı.

MANSUR YAVAŞ'I ZİYARET ETTİ

Kulislere göre, Ahlatlıbel'de Özgür Özel'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu YUMUŞATTIĞI konuşuluyor. Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrası Özgür Özel, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Başkan Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı. Bir gazetecinin Kılıçdaroğlu sorusu üzerine Özel, "Kılıçdaroğlu ile çok keyifli bir akşam yemeği yedik" sözleri dikkat çekti. Aralarında sorun olmadığını savunan Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım görüşme hakkında kendisine bilgi verdim. Detayların önemli kısımlarını paylaştım" ifadelerini kullandı. Erdoğan-Özel görüşmesinden kısa süre önce CHP liderini sert sözlerle eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, müzakere değil, mücadele edilmesi gerektiğini söylemişti. Karşılık olarak, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı, şu anda Özgür Özel'ın TBMM Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti. Kılıçdaroğlu'nun ikinci MÜZAKERE karşıtlığı mesajları üzerine devreye Özgür Özel girmiş ve "Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz" sözleriyle gündem olmuştu. Özgür Özel, bu tavırla da tepkisini gözler önüne sermişti.

İMAMOĞLU PARİS'TE ŞOV YAPTI

Özgür Özel, Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'ikna etme' ve geleceği için 'yakınında tutma' çabasıyla taktik hamleler yaparken, GÖLGE GENEL BAŞKAN olduğu konuşulan Ekrem İmamoğlu, Paris'te şov yapıyordu. Batı medyasınca GAZLANAN Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 'Avrupa Belediye Başkanları Zirvesi'nde konuştu. İstanbul seçimlerini nasıl kazandığını anlatırken, yaptığı vurgulamalarla kendisini CHP GENEL BAŞKANI olarak gösterme çabası içindeydi. İmamoğlu'nun kurduğu cümlelere lütfen dikkat: "CHP, Türk siyasetinin yeni ağırlık merkezi haline geldi. İstanbul İttifakı adı altında kapsayıcı bir toplumsal hareket inşa ettik. İstanbul'da ve ülke genelinde, toplumun tüm kesimleriyle güçlü ve samimi bir iletişim kurduk. Bu zemin sayesinde CHP, nitelikli adayları, kendinden emin olarak aday gösterdi. Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 65'inden fazlasını ve ekonomisinin neredeyse yüzde 80'ini oluşturan belediyeleri, sosyal demokrat belediye başkanları yönetmektedir. CHP, Türk siyasetinin yeni ağırlık merkezi haline gelmiştir. CHP olarak bizler, Türkiye'yi hep Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak gördük ve kendimizi Avrupa meseleleri ve çözümlerinin paydaşı olarak konumlandırdık." Sizce konuşan BELEDİYE BAŞKANI MI, YOKSA CHP GENEL BAŞKANI MI?

SONUÇ

Ekrem İmamoğlu PARİS'TE CHP GENEL BAŞKANI havasında konuşurken, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu yakınında tutma taktikleri elbette dikkatleri çekiyor. Derin analizlere konu olacak gelişmeler olabilir. HATIRLAYALIM. Özgür Özel, 23 Nisan Egemenlık ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu devrettiği minik Dora'ya ne demişti: "Sırtınızı dayayın bu koltuğa, iyice yerleşmezsen kaldırabilirler." ÖZGÜR ÖZEL, EKREM İMAMOĞLU'NUN

OLASI HAMLELERİNE KARŞI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU YANINDA TUTMAK ZORUNDA. YOKSA KOLTUĞUNDAN KALDIRABİLİRLER..