Bahçeli: Netanyahu ve yönetimi için hesap vakti yakındır

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Suyun üstünde bile yürüsek 'Yüzme bilmiyorlar' diye eleştirenler çıkacak. Bu nedenle önümüze bakacağız. Mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Takdiri ve teveccühü milletten bekliyoruz. Geldiğimiz bu aşamada gördüğümüz şahit olduğumuz ne varsa bizi şaşırtmıyor.

"HAÇLI KALINTILARI"

Hayatlarında tek bir fabrikaya dahi girmeyenlerin vicdanı tutsaktır. 1 Mayıs'ta polise düşmanca saldıranlar biliniz ki Haçlı kalıntısıdır.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürüme isteği maksatlıdır. Taksim ısrarı nedendir? Buradaki amaç nedir? Taksim'le ne alakası vardır? Taşla, sopayla fiziken şiddete ramız kalan ancak sabırlı duruşundan vazgeçmeyen Türk polisine teşekkür ediyorum. Asıl emekçiler polislerdir.

"MASUMLARIN KANI NETANYAHU'YU BOĞACAK"

Netanyahu ve yönetimi için hesap vakti yakındır. Bundan kaçış ve kurtuluş diye bir şey söz konusu değildir.

35 bin masumun dökülen kanı inşallah Netanyahu'yu boğacaktır. Hem Türkiye hem de dünyada pek çok ülke zalim İsrail'e karşı ayaktadır. İsrail'in Gazze katliamı Almanya, Fransa, Küba, Kanada, ABD başta olmak üzere birçok ülkede protesto edildi. Sivil ve masum bir halka reva görülen hunhar ve barbarca saldırılar protesto edilmiştir.

Birçok ülkede üniversite öğrencileri ayaktadır. BM bir an önce devreye girmelidir.

Kim ne yaparsa yapsın insanlık zulme karşı birleşmiştir. Kahire'deki ateşkes görüşmesinin çıkmaza girmesi çok tehlikelidir. Netanyahu müzakere sürecini dinamitlemektedir. Netanyahu bedel ödemelidir.

"SİYASET KAVGA ARENASI DEĞİLDİR"

Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazım. Kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Siyasette köprü yerine duvar inşa edersek yanlışa düşeriz. Siyaset kavga arenası değildir. Türkiye'nin yükseliş dönemine herkes eşlik etmelidir.

ÖZGÜR ÖZEL'E "KAVALA" YANITI

Hiçbir organ mahkemelere emir vermez, tavsiyede bulunamaz. Yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili beyanda bulunamaz. Mahkeme kararları değiştirilemez. Yargıya talimat vermek suçtur. Kavala'nın yeniden yargılanması hususunda sipariş süreç ilerletilmektedir. Bahse konu şahıs Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır.

Diğer sanıklar da 18'er yıl ceza almıştır. Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Sayın Özel'in saati sormak yerine PKK ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi? Kanun kaçağı FETÖ ve PKK'lıları Türkiye'ye ne zaman iade edeceksiniz diye soramaz mıydı. Bana saati sorar ise köstekli saatimi açar kendisi ile açık açık paylaşırım.

Özgür Özel Batı'nın kara propagandasına kulak asmasın.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASI

İddianame hazırlandı, içi boş dediler. Kimin elinde hangi belge varsa mahkeme ile paylaşmalı."