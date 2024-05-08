Ankara’da müthiş siyasi hamleler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri için oyunu kullandıktan sonra, "Yerel yönetimlerde inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim ülkemizde yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak" demişti.

Başkan Erdoğan, geleceği iyi görmüş. Gerçekten YEREL SEÇİMLER İÇ SİYASET DENGELERİNİ DEĞİŞTİRDİ.

İç siyasette büyük hareketlenme var. Liderler arasında SICAK GÖRÜŞMELER, giden liderler, yeni partiler hız kazandı.

2 Mayıs'ta Başkan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı görüşmesi, iç siyasette bahar rüzgarları estirdi, DİYALOGLARA, sıcak temaslara, siyasetin yumuşamasına yol açtı. CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmesine dair değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, kendisinin CHP'yi ziyaret edeceğini belirtmiş, "Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek, Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" demişti. Erdoğan'ın açtığı yoldan yürüyüş başlarken, Türk siyasetinde yumuşama dönemine geçiş iklimi iktidar ve muhalefet arasındaki kutuplaşmanın ürettiği eski siyasi atmosferi değiştiriyor.

KAZANAN TÜRKİYE

Nitekim, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'dan sonra, 7 Mayıs'ta (dün) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Erdoğan - Bahçeli- Özel arasındakı DİYALOGLAR, aziz milletimiz tarafından memnuniyetle takip ediliyor. Kazanan Türkiye, aziz Türk Milleti olacak.

SİYASİ PARTİLERDE HAREKET

MHP: Devlet Bahçeli bir taraftan Başkan Erdoğan'la birbirini çok iyi anlayan, samimi işbirliğini başarılı ile götürüyor. Diğer yandan, tecrübeli bir lider olarak MHP'yi iyi yolda yürütüyor. Parti içinde birlik ve beraberlik iklimini çok iyi yönetiyor.

CHP: Özgür Özel, Gerçek Genel Başkan olma tahkimatını sürdürüyor.

Kendisini Genel Başkan seçtiren Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden çıkaracak hamleler yapıyor. CHP'DE GENEL BAŞKAN ANKARA'DA, LİDER

İSTANBUL'DA havasını kırıyor.

Özgür Özel, diyalog retoriğini ve ılımlı politikasını sürdürdügü taktirde, LİDER OLMA şansını yakalayacak.

İYİ PARTİ: Meral Akşener Genel Başkanlığı bıraktı. Lakin, desteklediği Müsavat Dervişoğlu'nu seçtirerek, GEÇİCİ OLARAK geriye çekilmiş görünüyor. Dervişoğlu'nun yeni yönetim kadrosu Meral Akşener'in kadrosu.

İYİ PARTİ TBMM Grup Başkan vekilliğine Buğra Kavuncu ve Turan Çömez'in getirilmesi, Meral Akşener'in sağ kolları olduğundan, Akşener'in İYİ Parti'nin GÖLGE BAŞKANI pozisyonuna işaret ediyor. Koray Aydın dikkatle takip ediliyor. İYİ Parti içinde istifalar yer yer sürüyor. Milletvekilleri arasından bazı ayrılmaların yeni gelişmelere göre şekilleneceği söyleniyor.

SAADET-GELECEK GRUBU:

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümünün ardından bütçe görüşmeleri sırasında meclis grubunun düşmemesi için CHP'den Ali Fazıl Kasap Saadet'e geçti. Ali Fazıl Kasap'ın CHP'ye dönmek istediği konuşuluyor.

Kasap'ın CHP'ye geri çağrılması durumunda grubu düşecek olan Saadet Partisi, formül arayışına devam ediyor.

Masada olan formüllerden birisi de meclis gurubu bulunmayan Demokrat Parti'den transfer yapmak. Bu doğrultuda, Meclis kulislerinde Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun'un Saadet Partisi'ne geçebileceği söyleniyor.

SAADET PARTİSİ: Temel Karamollaoğlu Genel Başkanlıktan ayrılıyor. EKİM AYINDAN ÖNCE OLAĞANÜSTÜ KONGRE YAPILACAK. Karamollaoğlu, "Çok geciktirmek istemiyoruz.

Çünkü bizim kongre tarihimiz normalde Ekim ayında. Ekim ayı bana biraz uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı da arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim Ekim ayından önce olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim.

Bütün teşkilat mensuplarımızla irtibat kurulacak. Kendilerine bilgi verilecek" diye konuştu.

Parti teşkilatlarında İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Birol Aydın ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ömer Abdullah Ayhan olmak üzere iki isim ön plana çıkıyor.

DEMOKRAT PARTİ: Genel Başkan Gültekin Uysal için sıkıntılı bir süreç başladı. Partide olağanüstü kongre için çalışmalar var.

YENİ PARTİLER GELİYOR

İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, Öz Milliyetçi Parti'yi kurma çalışmalarını sürdürüyor.

İYİ Parti'den ve diğer milliyetçi partilerden önemli isimleri yanına aldığı ve milletvekillerinin de kurucusu olacağı konuşuluyor.

'KUTLU PARTİ' KURULUYOR

İYİ Parti'den ayrılan Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti'den ayrılmış merkez sağ özellikli isimlerle kuracağı partiye, KUTLU ismini verdi.

DEVA: Ali Babacan, 15 milletvekili var. 5-6 Milletvekili transfer ederek TBMM'de GRUP kurmaya yöneldi. İYİ Parti, DP ve Bağımsız milletvekilleri ile gizli görüşmeleri sürüyor.

TBMM ARİTMETİĞİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, illerinde belediye başkanı seçildi. Milletvekillerinin belediye başkanlığı görevine başlamalarıyla bu isimlerin TBMM üyeliği de sona erdi. Böylece 129 olan CHP'nin milletvekili sayısı 125'e indi. Öte yandan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı yeniden MHP'ye katıldı.

Sancaklı'nın MHP'ye katılımıyla MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı yeniden 50 oldu. Sancaklı'nın MHP'ye katılımı sonrası, Mecliste bağımsız milletvekili sayısı 5'e düştü. Toplam milletvekili sayısı 594. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi, TİP Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi ve 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi. TBMM'de yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 265 Cumhuriyet Halk Partisi: 125 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 57 Milliyetçi Hareket Partisi: 50 İYİ Parti: 38 Saadet Partisi: 20 Demokrasi ve Atılım Partisi: 15 Yeniden Refah Partisi: 4 Hür Dava Partisi: 4 Türkiye İşçi Partisi: 3 Demokrat Parti: 3 Emek Partisi: 2 Demokratik Bölgeler Partisi: 2 Demokratik Sol Parti: 1 Bağımsız Milletvekili: 5

SONUÇ

Siyaset dengelerindeki hareketlerin TBMM milletvekili aritmetiğini de değiştireceği değerlendiriliyor.

TBMM aritmetiği Yeni Anayasa hazılıkları ve olası oylamalar için çok kritik.

Bilindiği gibi, Yeni Anayasa'yı referanduma götürmek için 360 BARAJI VAR.

TBMM'den 400 artı 1 ile geçerse, otomatik yürürlüğe girebilir, ancak isterse Cumhurbaşkanı Yeni Anayasa metnini HALK OYUNA SUNABİLİR.

BÜYÜKLERİMİZ, HAREKETTE BEREKET VAR, DERLER.

YENİ ANAYASA, YENİ PARTİLER, MEVCUT PARTİLERİN SAYISAL DEĞİŞİKLİKLERİ EKİM AYININ (TBMM YENİ DÖNEMİ) ÇOK HAREKETLİ ÇOK SICAK GEÇECEĞİNİ İŞARET EDİYOR.