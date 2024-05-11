Şok iddia! İYİ Partili Kırkpınar CHP’ye geçiyor

İYİ Partili İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, eski İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve 70 kadar İzmir delegesinin genel başkanlık seçimi öncesi aday Koray Aydın ile fotoğraf vermesi gündem olmuştu. Gelen kulis bilgisine göre Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçilmesinin ardından, Kırkpınar'ın önümüzdeki günlerde istifa ederek CHP'ye geçeceği ve görüşmeler yaptığı öğrenildi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de, partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

ÖZLALE GERİ DÖNDÜ

Özlale yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum" demişti. Ancak Özlale, Müsavat Dervişoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından partiye tekrar döndü. Bu süreçte İzmir başta olmak üzere bir çok ilde yüzlerce istifa haberi büyük deprem ve çalkantı yaratmıştı. İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar'ın da önümüzdeki günlerde istifa ederek CHPye geçeceği kulislerde bomba etkisi yarattı. Ümit Özlale'nin de istifa ettiği dönemde CHP'ye geçeği ve bununla ilgili görüşmeler yaptığı ileri sürülmüştü. Ancak Özlale, Müsavat Dervişoğlu'nun kazanması sonrası GİK üyesi olarak partiye tekrar geri dönmüştü.