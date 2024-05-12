Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Süreç tamamlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında kamuoyunun görüş ve önerisine sunulan yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş ve öneri bildirildi. Müfredat taslağı ayrıca 1 milyon 662 bin 780 kez indirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görüş ve önerileriyle yeni müfredat sürecine destek veren herkese teşekkür etti ve "Yeni Müfredat taslağının görüş ve öneri süreci tamamlandı. Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirilecek. Görüş ve önerileriyle sürece destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'67 BİN 284 GÖRÜŞ İLETİLDİ'

BAKAN Tekin'in tüm eğitim paydaşlarını katkı sunmaya davet ettiği müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve öneriler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca titizlikle değerlendirilecek. Tüm bu aşamaların ardından son şekline ulaşacak olan yeni müfredat, 2024- 2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli olarak uygulanmaya başlanacak.