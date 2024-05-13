Suriye ve Irak’ta operasyon! Teröristlere geçit yok!

Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."

'İYİ Kİ VARSINIZ'

Öte yandan MSB, Anneler Günü'nü videolu paylaşımla kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, ellerinde çiçeklerle, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladığı görüntülere yer verildi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere sevgi, sabır ve fedakarlık timsali tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Sizler, verdiğiniz emeklerden dolayı her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. İyi ki varsınız."