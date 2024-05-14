‘Cezaları artıran yasal düzenleme gündemimizde’

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile eğitimcilere şiddete tepki göstermek ve öğretmenlere destek olmak amacıyla Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti.

AFFETMEK MÜMKÜN DEĞİL

YILMAZ ve bakanlar, okulda bayrak törenine katıldı, ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son dönemde eğitim çalışanlarına yönelik kabul edilemez şiddet olaylarına karşı tavırlarını bir kez daha net bir şekilde ortaya koyduklarını belirtti. Yılmaz, "Şiddetin özellikle öğretmenlik gibi, doktorluk gibi kutsal görevler ifa edenleri hedef almasını anlamak da affetmek de mümkün değildir. Faillere yönelik cezaları artıran bir yasal düzenleme gündemimizdedir" dedi.

Yılmaz şöyle konuştu: "Ülkemizin gelişmesinin mimarları olan öğretmenlerimize mesleklerini icra edecekleri en rahat ve en güvenli ortamı sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Rabbim huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."