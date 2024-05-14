‘İlk andan itibaren Gazze halkının yanında olduk’

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Semerkant'ta düzenlenen, 30'dan fazla ülkeden 100'e yakın kadın yöneticinin katıldığı Asya Kadın Formu Açılış Töreni'nde konuştu.

'YIKICI ETKİDE'

FORUMUN bölgede ve Türk coğrafyasında kadınların her alanda güçlü şekilde temsil edilmesi sürecine ivme kazandıracağına yönelik inancını paylaşarak başlayan Göktaş, kadın hakları konusunda 30 yıl önce kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu'nun yürütülen çalışmalarda kıymetli bir yol haritası sunduğunu belirtti. Bakan Göktaş, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan savaşların ve çatışmaların milyonlarca kadının ve kız çocuğunun mağduriyetini artırdığını belirterek, "Yaşanan bu insani krizin en büyüğü, en acımasızı ve en zalimi bugün Gazze Şeridi'nde vuku bulmaktadır. Bölgede soykırıma varan saldırılar yıkıcı bir etki yaratmıştır. Türkiye olarak İsrail'in saldırılarının başladığı ilk andan itibaren Gazze halkının yanında olduk, ateşkesin sağlanması için yoğun çaba sarf ettik" dedi.