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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceklerini bildirdi.

AA
Başkan Erdoğan’dan Kırım Tatar Sürgünü’nün 80’inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kırım Tatarı kardeşlerimizi ana yurtlarından kopartan, bugün hala acısını kalbimizde hissettiğimiz büyük acılara neden olan bu elim hadiseyi hüzünle yad ediyor, hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz."

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