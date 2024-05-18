İspanya Başbakanı Sanchez: Filistin devletini tanıyacağız

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gündemdeki konularla ilgili İspanya'nın La Sexta televizyonuna konuştu. Sanchez, "İspanya, Filistin devletini tanıyacak. Bunun önemli olduğuna ve yapılması gerektiğine inanıyorum. Herkesin bunu neden yaptığımızı bilmesi için şunu söylemek istiyorum. 1991'de Madrid'de yapılan Barış Konferansı'nda iki devletli çözüm için bayrağı kaldırmıştık. İsrail ve Filistin arasında barışçıl ve güvenli bir birlikte yaşam için Filistin devletinin tanınması ve Arap toplumu tarafından İsrail devletinin tanınması hususunda anlaşmıştık. O dönemden bu yana oldukça geniş bir katılımla İsrail ve Filistin tanındı ancak 7 Ekim'de Gazze'de yaşananlardan sonra Filistin devletinin tanınmasına pek de razı olmayan bir İsrail başbakanının olduğu açık" diye konuştu.