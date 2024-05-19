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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan sokak köpekleri talimatı: Bu iş çığırından çıktı, düzenlemeyi geçirin

Başkan Erdoğan'dan sokak köpekleri talimatı: Bu iş çığırından çıktı, düzenlemeyi geçirin

31 Mart yerel seçimleri nedeniyle TBMM çalışmalarına ara verdiği için gündeme getirilemeyen sokak köpekleriyle ilgili düzenleme konusunda Başkan Erdoğan, Bakan ve AK Parti grup yöneticileriyle görüştü .Erdoğan, “Bu iş çığırından çıktı. Neyi bekliyoruz? Bir an önce halledin artkı ” talimatı verdi

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan sokak köpekleri talimatı: Bu iş çığırından çıktı, düzenlemeyi geçirin

KISIRLAŞTIRMANIN sorunu çözmeyeceği, hayvanların saldırganlıklarını da ortadan kaldırmayacağı için yeni bir formül gündeme geldi. Şu anda üstünde çalışılan yöntem İngiltere, Portekiz ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri örneklerinden yola çıkıyor. Toplantıda da ele alınan yeni formül şöyle: Her ilde barınakların kapasitesine göre köpekler toplanacak. Etap etap kısırlaştırma ve aşılama yapılacak. Barınaklara toplanan köpeklerin sahiplendirilmesi için bir aylık süre verilecek. Sahiplenme olmazsa uyutma yöntemi devreye girecek. Bu yöntem ile bir yıl içinde sorunun önemli ölçüde çözülmesi hedefleniyor.

ANALİZ RAPORU HAZIRLANIYOR

TARIM ve İçişleri bakanlıklarının ortak çalışmasıyla sokak köpeklerinin neden olduğu trafik kazaları, çocuklar, yaşlılar başta olmak üzere vatandaşlara yönelik saldırılar, koyun, tavuk gibi hayvanlara verdikleri zararlar ile ilgili kapsamlı etki analiz raporu hazırlanıyor. Yapılan düzenlemeyi kamuoyunun iyi anlamasını sağlamak amacıyla rapor vatandaş ile de paylaşılacak.

Düzenlemenin gerekçesi kamuoyuna, "Bu sorun artık bir güvenlik ve sağlık sorunu oldu. Türkiye, kuduz riski taşıyan ülkeler statüsüne giriyor. Toplum sağlığını ve turizmi de ilgilendiriyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar açısından büyük bir güvenlik sorunu. Kısırlaştırıp sokağa bırakmak sorunu çözmeyecek. Kısırlaştırmak saldırganlığı önlemiyor. Mama ile beslenen köpeklerin saldırganlığının daha fazla olduğu düşünülüyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan görüntülere şahit oluyoruz. Artık keçi sürülerine saldırmaya başladılar. Ahırlara giriyorlar." şeklinde anlatılacak.

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