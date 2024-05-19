“Sağlıkta şiddeti kabul edemeyiz”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Ebeler ve Hemşireler Günü programı'na katıldı. Programda konuşan Emine Erdoğan, "İnsanı yaşatma ilkesini temel alan sağlık alanında, şiddeti kabul etmemiz mümkün değil. İyileştirmeyi, şifa vermeyi amaçlayan bu kutlu mesleğin mensupları, hayatlarının her döneminde saygı ve hürmeti hak ediyor. Bu nedenle, sağlık çalışanlarımızı hedef alan, şiddet eylemlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini çok kıymetli buluyorum" dedi. Konuşmaların ardından hastanede çalışan hemşire Şeyma Aydın, ebru sanatı ile yaptığı sakura ağacı tablosunu Emine Erdoğan'a hediye etti.