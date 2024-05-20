Amerika için su kıtlığı tehlikesi

Araştırmacılar, ABD'nin tükenme tehdidi altındaki yeraltı suyu kaynaklarını inceledi ve gelecek 25 yılda ortaya çıkması muhtemel tehdit açıklandı. Son veriler, ABD nüfusunun 341 milyonu aştığını söylüyor. ABD'nin su krizinin ortasında olduğu uyarısını yapan bilim insanları, ülkenin yeraltı suyu kaynaklarının büyük kısmının 2050 yılına kadar tükenebileceği sonucuna vardı. Missouri Nehri ile Aşağı Mississippi Nehri de dahil olmak üzere risk altındaki sistemler, Kaliforniya, Teksas, Montana ve birçok orta batı eyaletinde yaşayan 129 milyondan fazla Amerikalıya su sağlıyor. Olası su krizinin, market raflarındaki ürün fiyatlarına yansıyacağına da dikkat çekiliyor. Artan su maliyetleri, gıda fiyatlarının yükselmesiyle sonuçlanabilir.