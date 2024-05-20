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Berlin’de düzenlenen Nekbe yürüyüşünde arbede çıktı

HABER MERKEZİ
Berlin’de düzenlenen Nekbe yürüyüşünde arbede çıktı
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Nekbe Günü yürüyüşünde Alman polisi ile göstericiler arasında çıkan arbedede çok sayıda kişi gözaltına alındı. İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 Mayıs 1948 tarihini takip eden gün olan 15 Mayıs'ı ve ardından yaşananları Nekbe Günü, yani "felaket günü" olarak anan Filistinliler, yürüyüş düzenledi. Filistinliler ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi başkent Berlin'deki Kreuzberg Semti'ndeki Oranienplatz Meydanı'nnda toplandı. Gösterinin ardından yürüyüşe geçildi. Alman polisi katılımın yoğun olduğu Nekbe yürüyüşünde, 6 bin 200 göstericinin olduğunu açıkladı.
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