Fransa, kolonisine karşı silahlı operasyon başlattı

Fransa, kolonisi Yeni Kaledonya'da, yerel halkın Fransız vatandaşlarına oy hakkı verilmesine tepki olarak başlattığı olayları bastırmak için 600'den fazla jandarmanın katıldığı geniş çaplı operasyon başlattı.

600 JANDARMA VAR

FRANSA İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya hesabından, Fransa'nın Yeni Kaledonya'da başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. "Cumhuriyet düzenini yeniden tesis etmeleri için" jandarmalara cesaret ve kararlılık dilediğini belirten Darmanin, "Başkent Noumea ile havaalanı arasındaki 60 kilometrelik ana yolun kontrolünü tekrar ele geçirmek üzere Yeni Kaledonya'da, 600'den fazla jandarmanın katıldığı büyük bir operasyon başlatılmıştır" ifadesini kullandı.