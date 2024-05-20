İstihbarat servisleri - etki ajanlığı ve Türkiye

BÜLENT ERANDAÇ

Adalet Bakanlığı'nda 9'uncu Yargı Paketi son şeklini aldı.

Haziran başında TBMM'de görüşülmesi planlanıyor.

Bir süreden beri, 9'uncu Yargı paketi içinde 'YENİ BİR CASUSLUK' ETKİ AJANLIĞI ' suçları için bir düzenleme yapılacağı siyasi, iktisadi ve medya dünyasında tartışılıyor. TBMM görüşmeleri sırasında ETKİ AJANLIĞI konusu gündemin başına oturacağa benziyor. Türk Ceza Kanunu'nda tarif edilen 'casusluk', 'ajanlık', tanımına yeni bir kavram olarak ETKİ AJANLIĞI da giriyor. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma suçu"nu düzenleyen 339. Maddesine "diğer faaliyetler" başlığı ile eklenen taslağı DEVLET "yeni tip ajanlık faaliyetiyle mücadele" gerekçesine dayandırıyor.

Peki 'Etki Ajanlığı' kavramı nedir? Etki ajanlığı bir ülkenin, bir başka ülkedeki insanların, görüş, tavır, duygu ve davranışlarını etkilemek için savaşa başvurmaksızın propaganda yöntemleriyle, planlı bir görüş ve bilgi iletiminde bulunma faaliyetidir. Dijital sözlü ve yazılı yayıncılığın çok etkili konuma geldiği bu alanı yabancı gizli servislerin algı operasyonu amacıyla kullandıkları gizli değil.

Dijital yayın ve sosyal medya dev kuruluşlarının örneğin FACEBOOK ve diğerlerinin arka planında ABD VE ÇİN istihbarat servislerinin olduğu bir gerçek.

Küresel güçlerin istihbarat servislerinin özellikli ülkelere yönelik örneğin işadamı, gazeteci, yazar, bürokrat, akademisyen, STK gibi kuruluşlar üzerinden etki ajanlığı kullanımını göz önüne alan TÜRK DEVLETİ yeni düzenleme ihtiyacı duydu. Bir gerçeği daha hatırlayarak, ETKİ AJANLIĞI konusunda TÜRKİYE'nin çok önemli bir konumda bulunduğunu analiz edelim.

1960, 1980, 28 Şubat 1996, 17-25 Aralık 2013, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleşen ve teşebbus aşamasında kalan her darbe olayında, DERİN AMERİKA VE AVRUPA istihbarat servislerinin rol aldığı, ETKİ AJANLARINI kullandıkları BİR GERÇEK.

Darbelerde, 1980 öncesi iç kavgada, 1980 sonrası bölünmeye karşı verilen mücadelede görüldü ki, ülkemizi etki altına almaya çalışan yabancı servis etki ajanları, halkımızın içine sokmaya çalışmışlar, bir takım senaryolarla kafaları devamlı bulandırmış, her şey bir taraftan gelecekmiş mesajı vermek suretiyle korkutarak halkımızı etkilemeye önem vermişlerdir.

GÜNÜMÜZ...

ABD ile İsrail'in kontrolüyle özel bağlantılar ve özel sistemler geliştirildi. Bunlar para piyasalarına hâkim oldular.

Son teknolojik gelişmelerde çok etkililer. Apple, Microsoft, Amazon, Google'ın çatı şirketi Alphabet, Facebook; bunlar öyle bir veri altyapısı geliştirdi ki dünyadaki hiçbir ulusal istihbarat şirketinin ulaşamayacağı gibi bir taban oluşturdukları DEĞERLENDİRİLİYOR.

MİT'İN BÜYÜK BAŞARISI

Milli İstihbarat Servisi'ni Hakan Fidan çağa uydurdu.

İbrahim Kalın, MİT'in başarılarına başarı katıyor. Son bir yılda MİT'in İsrail, İran, Avrupa odaklı başarılı operasyonlarında ETKİ AJANLARI da yakaladı.

MİT de hesabından yayımlanan 'Casusluk nedir' adlı bir video ile yurttaşların çevresinde şüpheli gördükleri kişileri kendilerine bildirmelerini istedi. TÜRK DEVLETİ, Türk Ceza kanununun CASUSLUK maddesinde, ETKİ AJANLIĞINI detaylı çerçeveye aldı. Türkiye'de son yıllarda en çok tartışılan istihbarat faaliyetleri arasında etki ajanlığı da var. Ne yazık ki bağlı oldukları istihbarat servisleri ya da uluslar arası şirketlerden gelen emirle istenilen algıyı oluşturup, gerekli propagandayı yapıyorlar. "Derin" faaliyetlerde esas tehlikeli olanlar hemen her yere sızan veya devşirilen bu gibi etki ajanları hayati bir sorun haline gelmiş durumda.

SONUÇ

Yenı Dünya düzeni kuruluyor.

Bir Kutup: Amerika (NATO) - Avrupa, diğer Kutup: Çin (Rusya). Türkiyemiz, iki kutup arasında dünyanın en stratejik konumuna sahip. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, bölgesel güç küresel aktör olarak Avrasya'nın kalpgahında, yeni dünya düzeninin kaderini belirleyecek özelliklere sahip. Konumu ile Türkiye, Küresel Güçlerin merceklerini çevirdiği ülke. Türkiyesiz OYUN KURAMAZLAR.

Türkiye üzerinde, Küresel Güçlerin istihbarat servislerinin OYNAYACAKLARI HER OYUNU BOZARIZ.

YABANCI SERVİSLERİN ETKİ AJANLARINA (İÇTEN VE DIŞTAN) TÜRKİYE GEÇİT VERMEMEK İÇİN GELECEĞE HAZIRLANIYOR.