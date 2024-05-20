Tahliyeler siyasi değil insanidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, 28 Şubat davası hükümlülerinin tahliyesi ile ilgili, "Cezaevinde güçlük çeken insanları dikkate aldığınızda bunu takdirle karşılamaktan başka bir şey düşünülmemeli. Sayın Cumhurbaşkanımız anayasal hakkını kullanarak hepsinin tahliyesine karar vermiştir. Cumhurbaşkanı'nın bu komutanlara cezaevindeki hayat şartlarının yoğunluğu içerisinde kendi yetkisini kullanarak insani bir yaklaşım içerisinde bulunması ve 80 üstü yaş grubunun artık cezaevinde hayatlarını devam ettiremeyecek bir güçlükle karşı karşıya kaldığını anlayışla karşılayıp bunların cezaevinden çıkmasına vesile olmuştur. 'Bu bir aftır. Çetin Doğan'ın konuşması bana göre uygun olmamıştır. Ben cezaevi müdürü olmuş olsaydım aftan yararlananların listesine bakar, 'Çetin Doğan, sen orada yoksun' diye geri içeri alırdım."

BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ

Bahçeli'ye önceki gün Ankara'da görülen duruşmada sanık avukatının mahkeme başkanı ve üyelerine yönelik kullandığı sözlerin sorulması üzerine, "Bu arkadaşlar Türkiye'deki toplumsal huzurun sağlanması, antlaşmanın önleyici bazı adımların atılmasının çok gerisinde kaldı. Türkiye'de başörtüsü meselesi bitmiştir. Üniversitelerde vardır, sağlık kurumlarında vardır. İsteyen hanımefendi örtülmek suretiyle buralardan devam ediyor. Bunu toplumu karıştırmak için söylerler. Bunlar bozguncu" şeklinde konuştu.

'ÖZEL, CHP'YE RENK KATTI'

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini ziyaretteki görüşmeleri ile ilgili soruya da "Cumhuriyet Halk Partisi, onlara göre birinci parti konumuna geldi ama bize göre değil. Özgür Bey, hareketli, heyecanlı ve konuşkan bir insan. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir renk kattı ama bu renk güneşin batışı sırasındaki 7 renge bürünürse tehlike. Güneşin renginde kalırsa, köklü bir CHP olarak kalırsa faydalı olabilir diye düşünüyorum" diyee ifade etti.