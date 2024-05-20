Teröre büyük darbe

Bölücü terör örgütlerine yönelik aralıksız sürdürülen operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist yakalandı. Kütahya'da ise polis tarafından terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üyelik ve terör örgütü propagandası, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet ve Özel Belgede Sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına yönelik 10 farklı adres ve 5 araca operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet boş slip, 2 adet defter, 1 adet fiş yazma cihazı, 1 adet laptop, toplam değeri 144 bin 890 TL olan veresiye fişi, toplam değeri 75 bin 125 TL olan yakıt fişi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

FETÖ'YE FON SAĞLIYORLAR

Aydın'ın Nazilli ve Karacasu ilçelerinde de FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlülere maddi fon sağladıkları değerlendirilen 12 kişi, eş zamanlı yapılan operasyon ile yakalandı. Yapılan ev aramaları sonucunda; 2 adet örgütsel yasaklı yayın, cezaevinde tutuklu bulunan örgüt mensupları tarafından yazılmış mektup, 11 adet cep telefonu ele getirilirken şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.