Soykırıma artık dur denilmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ankara'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Ciolacu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Ortak basın toplantısında önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde 2011 yılında Romanya ile ilişkileirmizi stratejik ortaklık seviyesine taşımıştık. Bugün de sayın başbakanla imzaladığımız ortak bildiriyle Türkiye-Romanya yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin tesisini temin ettik. Karşılık ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Şirketlerimizin Romanya'ya yatırımları 8 milyar dolara yaklaştı" dedi.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Başkan Erdoğan, görüşmelerinde enerji alanında işbirliğini artırmanın yolları üzerinde durduklarını belirterek, "Savunma sanayii, ve askeri alandaki işbirliğimiz Romanya ile ilişkimizin önemli sac ayaklarından birini teşkil ediyor. Hem bu alanda hem savunma sanayii işbirliğinde son yıllarda önemli bir ivme kazandık. Karadeniz'de kıyıdaş ve NATO müttefiki iki ülke olarak Romanya ile birlikte çalışıyoruz. Malumunuz Bulgaristan'ın da katılımıyla birlikte Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunu ihtas ettik. Terörle mücadele de görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. Terörle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi sayın başbakanla paylaştık. Türk ve Türk Tatar toplumlarını dostluk köprüsü olarak görüyoruz" dedi.

ULUSLARARASI KATKI VERİLECEK

İsrail mezalimin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumluluklarına da değinen Başkan Erdoğan, "Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atama pahasına soykırım politikalarına devam ediyor. Buna artık 'dur' denilmesi gerekmektedir. Müttefikimiz Romanya'nın da bu konuda sürdürülen uluslararası çabalara gereken katkıları vereceğine inanıyorum. Karadeniz'den komşumuz Romanya ile ilişkimizi ülkelerimizin menfaati doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Konsey toplantımzda aldığımız kararların ve az önce imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan sonraki toplantımızı da inşallah Bükreş'te gerçekleştireceğiz. Sayın başbakana ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

RUMEN VATANDAŞLARI ÜLKEMİZE KİMLİKLE SEYAHAT EDEBİLECEK

BAŞKAN Erdoğan toplantıda bir duyuru da yaparak, "Soydaşlarımızın Roman toplumuyla uyum içinde yaşamalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna imkan tanıyan Romen makamlarına teşekkür ediyoruz. Romen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesileyle duyurmak istiyorum" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN, CİOLAU'YU RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

BAŞKAN Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Beştepe'deki karşılama törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Başbakanı Ciolacu, başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Anlaşmaların imza töreni ve Ciolacu ile ortak basın toplantısının ardından, konuk Başbakan onuruna resmi akşam yemeği verildi.