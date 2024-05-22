Zehir tacirlerine geçit yok

Emniyet güçleri nefes almadan zehir tacirlerini yakalamak için mücadelesini sürdürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son olarak Narkoçelik- 18 operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı. Aydın'da da operasyon kapsamında 73 sokak satıcısı yakalandı. Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlarda 1 ton 57 kg uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. 272 uyuşturucu satıcısı taciri ise yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ise muhtelif miktarda kubar esrar, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

269 YASA DIŞI TABANCA

Öte yandan İstanbul'da da suç örgütlerine ve sokak çetelerine silah üretenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda atölyelerde ve bir otomobilde yapılan aramalarda 269 tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde suç örgütlerine ve sokak çetelerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda ele geçirilen silahlardan yola çıkarak yasadışı silah imalathanelerine ulaştı.

Uyuşturucu satıcılarının yakalandığı operasyon eşzamanlı düzenlendi

Operasyonlarda ele geçirilen ruhsatsız tabancaların izini süren polis, şüphelilerin ifadesinde tabanca teminine ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçti. Bağlı ekipler, silah üreten ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mayıs ayı içinde Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece ilçelerinde 2 farklı operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 269 tabanca ve bu silahlara ait 269 adet şarjör ele geçirildi.