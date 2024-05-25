FETÖ’ye büyük ‘Kıskaç’: 45 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde FETÖ 'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-17" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Son 11 ayda FETÖ'ye yönelik düzenlenen 5 bin 191 operasyonda 8 bin 153 şüpheli yakalanırken bunlardan bin 518'i tutuklandı. Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova olmak üzere 18 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-17" operasyonları düzenlendi.

BY-LOCK KULLANICILARI

DÜZENLENEN operasyonlar sonucu 45 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu