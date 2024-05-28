‘27 Mayıs kara bir leke olarak tarihe geçti’

ÖNCEKİ dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu 27 Mayıs darbesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Dr. Kasapoğlu, 27 Mayıs 1960 tarihinin 30. Yılını yaşayan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kara leke olarak tarihe geçecek ilk darbesini yaşadığını hatırlattığı açıklamasında; "27 Mayıs darbesinin ardından, kara deliğin etkisine giren Türkiye'nin siyasi sahnesi de benzer bir şekilde değişime uğradı. Demokratik kurumlar zayıfladı, ifade özgürlüğü kısıtlandı ve toplumsal huzursuzluk arttı. Bu, darbenin siyasi çekim gücünün bir sonucuydu ve daha uzun yıllar bu etki Damoklesin kılıcı gibi Türk siyasetinin üzerinde sallanmaya devam etti" dedi.

Açıklamasında kararlılıklarından bahseden Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Her ne şekilde olsun bu güzel vatanı yeniden kaosa sürüklemeye, baskı altına almaya ve karanlığa sürüklemek isteyenlere karşı dimdik duracağımızdan ve yeni kara deliklerin gençlerimizin geleceğini yutamaması için çok çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.