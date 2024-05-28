Bakan Fidan: Filistin’i BM de tanımalıdır

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Filistin temalı toplantılara katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel temasları ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, "150 Ülkenin Devlet olarak tanıdığı bir yapının BM tarafından behemehal tanınması fevkalade önemlidir" dedi. Fidan, "Gün boyu Brüksel'de Filistin ile ilgili üç önemli toplantıya katıldık. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Filistin Temas Grubu'nun müşterek düzenlediği bu toplantılar gerçekten Filistin konusunda farkındalık yaratmak için yaptığımız çalışmalar açısından önemli bir toplantılar serisi oldu. Filistin'in giderek devletleşme süreci, sadece çatışmaların önlenmesi açısından değil Filistin'in kendi ayakları üzerinde durması açısından da daha önemli bir husus haline geldi" dedi.