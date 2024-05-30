44 terörist paketlendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 44'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1092 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, İzmir'de icra edilen EFES-2024 Tatbikatı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri başta olmak üzere bekaya yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Birliklerin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirildiğini, hudutların dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunduğunu vurgulayan Aktürk, "316'sı son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 661 şahıs yakalanmıştır. Bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 56 bin 949 olmuştur" dedi.